CJP Protest: महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, राज ठाकरे ने प्रदर्शन में बाधा डालने वालों को दी चेतावनी

Raj Thackeray CJP Protest: देशभर में नीट (NEET) परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर युवाओं का गुस्सा अब फुटपाथों से निकलकर सत्ता के गलियारों को चुनौती देने लगा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह संग्राम अब महाराष्ट्र में बड़ा सियासी रूप ले चुका है। इस बीच सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब लंबे अर्से बाद ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर छात्रों के समर्थन में एकजुट हो गए।