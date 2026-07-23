परीक्षा बाद आया एडमिट कार्ड का E-mail, 550 KM दूर मिला सेंटर, JSSC एग्जाम में 75% छात्रों का टूटा सपना

JSSC Admit Card: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा में सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही ने लाखों युवाओं के भविष्य पर पानी फेर दिया। 19 जुलाई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 75% छात्र शामिल ही नहीं हो सके। दो साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों का आरोप है कि आयोग ने उनके परीक्षा केंद्र घर से 300 से 550 किलोमीटर दूर बना दिए। हद तो तब हो गई जब एडमिट कार्ड की सूचना देने वाला आधिकारिक ईमेल छात्रों को परीक्षा खत्म होने के बाद मिला। इस बदइंतजामी की वजह से 3.22 लाख छात्रों में से करीब 2.36 लाख छात्र एग्जाम दिए बिना ही रह गए।