23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

परीक्षा बाद आया एडमिट कार्ड का E-mail, 550 KM दूर मिला सेंटर, JSSC एग्जाम में 75% छात्रों का टूटा सपना

JSSC Recruitment 2026: परीक्षा खत्म होने के बाद आया एडमिट कार्ड का ईमेल। 550 किलोमीटर दूर सेंटर होने के कारण 75% छात्रों की छूटी JSSC फील्ड वर्कर परीक्षा, लाखों युवाओं का टूटा सपना।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jul 23, 2026

JSSC Exam Attendance, JSSC Admit Card Delay, JSSC Field Worker Centers, Jharkhand Govt Jobs

लेट ईमेल और दूर परीक्षा केंद्र के कारण हजारों उम्मीदवार परीक्षा से चूके | फोटो सोर्स- x(@Binuiv)

JSSC Admit Card: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा में सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही ने लाखों युवाओं के भविष्य पर पानी फेर दिया। 19 जुलाई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 75% छात्र शामिल ही नहीं हो सके। दो साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों का आरोप है कि आयोग ने उनके परीक्षा केंद्र घर से 300 से 550 किलोमीटर दूर बना दिए। हद तो तब हो गई जब एडमिट कार्ड की सूचना देने वाला आधिकारिक ईमेल छात्रों को परीक्षा खत्म होने के बाद मिला। इस बदइंतजामी की वजह से 3.22 लाख छात्रों में से करीब 2.36 लाख छात्र एग्जाम दिए बिना ही रह गए।

2.3 लाख से अधिक छात्रों ने छोड़ी परीक्षा

JSSC ने साल 2024 में फील्ड वर्कर के 510 पदों के लिए यह भर्ती निकाली थी। जिसमें 3 लाख 22 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस परीक्षा में उपस्थिति बहुत ही कम रही। पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 86,444 उम्मीदवार ही एग्जाम देने पहुंचे, यानी लगभग 26% उपस्थिति ही दर्ज हुई। करीब 2 लाख 36 हजार छात्रों की परीक्षा छूट गई।

भारी बारिश और 550 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र

परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनके घर से सेंटर बहुत दूर थे। साहिबगंज के रहने वाले रूपेश ने बताया कि उनका सेंटर 550 किलोमीटर दूर गुमला में डाल दिया गया था। वहीं पूर्वी सिंहभूम की लिपिका का सेंटर 300 किलोमीटर दूर हजारीबाग में था।
छात्रों का कहना है कि झारखंड में लगातार भारी बारिश हो रही थी, जिससे ट्रेनें लेट थी। ऐसे में सिर्फ 3-4 दिन पहले इतनी दूर जाने का इंतजाम करना, टिकट बुक करना और रहने-खाने का खर्च उठाना गरीब परिवारों के लिए मुमकिन नहीं था। बिहार के भी कई उम्मीदवार इस दूरी और बदइंतजामी के कारण परीक्षा नहीं दे पाए।

परीक्षा खत्म होने के बाद आया एडमिट कार्ड का मेल

छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत एडमिट कार्ड की सूचना को लेकर है। कई छात्रों का कहना है कि उनको एडमिट कार्ड का सरकारी ईमेल 19 जुलाई की दोपहर को मिला, जब परीक्षा चल रही थी। कुछ छात्रों को तो 20 जुलाई को मेल आया, जब परीक्षा खत्म हुए 24 घंटे हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ JSSC के सचिव सुधीर गुप्ता का कहना है कि आयोग ने परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक समय रहते अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। छात्रों को वहां से इसे चेक करना चाहिए था।

एक्सपर्ट्स बोले- यह पूरी तरह सिस्टम की नाकामी है

इस मामले पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षकों का कहना है कि यह एक बड़ी व्यवस्थागत विफलता है। 5 जुलाई से परीक्षा को बढ़ाकर 19 जुलाई किया गया था। दो साल पुरानी भर्ती के लिए हर छात्र का रोजाना वेबसाइट चेक करना संभव नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों के उन छात्रों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन या बेहतर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। दूर-दराज के जिलों में सेंटर देने से कई लाचार और जरूरतमंद अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गए।

NEET-UG 2026 का रिज़ल्ट जारी, पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल बने टॉपर

ये भी पढ़ें
NEET Result

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

Updated on:

23 Jul 2026 01:36 pm

Published on:

23 Jul 2026 01:36 pm

Hindi News / National News / परीक्षा बाद आया एडमिट कार्ड का E-mail, 550 KM दूर मिला सेंटर, JSSC एग्जाम में 75% छात्रों का टूटा सपना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest: मोदी सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत अटकी, शर्तों पर नहीं बनी सहमति

CJP Protest
राष्ट्रीय

CJP Protest: महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, राज ठाकरे ने प्रदर्शन में बाधा डालने वालों को दी चेतावनी

Raj Thackeray CJP Protest
राष्ट्रीय

Jantar Mantar Protest: दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों की निहंग सिखों से झड़प, सामने आया वीडियो

CJP protesters clash with Nihang Sikhs at Jantar Mantar
राष्ट्रीय

अमित शाह ने PM Modi के फास्ट-ट्रैक कोर्ट के फैसले का किया समर्थन, आंदोलन को लेकर भी कही बात

Amit Shah CJP Protest
राष्ट्रीय

‘कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं, NEET पर ही लग रहे नारे’, दिशा पाटनी की बहन खुशबू पर बरसीं लाठियां तो किया दावा

Khushboo Patani On CJP Protest
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.