NEET-UG 2026 का रिज़ल्ट जारी, पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल बने टॉपर

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी - एनटीए (National Testing Agency - NTA) ने NEET-UG 2026 का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से करीब 11.21 लाख स्टूडेंट्स हुए हैं। पास हुए स्टूडेंट्स अंडरग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और संबंधित कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉपर बने। सभी स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट neet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं। एनटीए ने बताया कि रिज़ल्ट समय पर घोषित किया गया जिससे काउंसलिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का शेड्यूल सही समय पर चलता रहे।