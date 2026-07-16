मुंबई के मीरा रोड में बड़ा हादसा, 13वीं मंजिल से गिरी क्रेन

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Mira Road crane collapse: मुंबई के मीरा रोड स्थित JP नॉर्थ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान 13वीं मंज़िल से एक क्रेन गिर गई, जिससे कॉम्प्लेक्स में अफरातफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। नीचे खड़ी कई कारों और अन्य गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुँच गए। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
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