तिहाड़-रोहिणी जेल में रंगदारी और रिश्वतखोरी का रैकेट; ACB ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वार्डर और वकीलों समेत 11 को दबोचा

डिजिटल डेटा के एनालिसिस से एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरे तक फैले नेटवर्क का पता चला। कैदियों के परिवारों से वसूली गई रकम सीधे कैश में नहीं ली जाती थी। इसके बजाय, इसे अलग-अलग बेनामी बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता। एजेंसियों और बैंकों की नजर से बचने के लिए पैसे का ट्रांजेक्शन कई चरणों में किया जाता था। इसके बाद, दिल्ली और NCR में कई ATM और बैंकों से बड़ी मात्रा में कैश निकाला जाता और फिर सिंडिकेट के सदस्यों, अधिकारियों से लेकर वकीलों तक के बीच उनके पद और भूमिका के आधार पर बांटा जाता।