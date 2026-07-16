Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस में घमासान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोले-‘ऑल इज वेल’, पार्टी के अनुसार होगा काम

Charanjit Singh Channi: पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में 'सब ठीक है' और पंजाब कांग्रेस से जुड़े किसी भी मुद्दे पर हाईकमान जो फैसला करेगा, वह सभी नेताओं को स्वीकार होगा। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पार्टी के कई नेताओं ने अपनी-अपनी राय हाईकमान के सामने रखी है।