16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Monsoon Session: तीन बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नजर, विपक्ष की रणनीति पर टिकी निगाहें

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

तिरुवनन्तपुरम

image

Anand Prakash Yadav

Jul 16, 2026

Monsoon Session 2026

संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष की तैयारी, photo- patrika

Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। आगामी 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें सरकार पार्टियों को बताएगी कि वे वास्तव में क्या लेकर आने वाले हैं।

8 विधेयकों में से कुछ सूचीबद्ध

तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहा कि सरकार ने मानसून सत्र में 8 विधेयकों में से कुछ को सूचीबद्ध किया है। मुझे लगता है कि रविवार को एक सर्वदलीय बैठक होगी जहां सरकार पार्टियों को बताएगी कि वे वास्तव में क्या लेकर आने वाले हैं। तीन संवैधानिक संशोधन विधेयक भी विचाराधीन हैं। एक यह है कि वे परिसीमन के साथ वापस आ सकते हैं।

सांसद शशि थरूर रने कहा कि सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव के साथ वापस आ सकते हैं, जहां एक संसदीय समिति अब उस विषय का अध्ययन कर रही है। उनकी रिपोर्ट सत्र के दौरान आने वाली है। और फिर एक और संवैधानिक संशोधन है जो तीस दिनों के लिए जेल जाने पर सांसदों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों को बर्खास्त कर देगा, इसलिए ये सभी संवैधानिक संशोधन हैं जिनके लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है।

सरकार को घेरने की रणनीति

सांसद शशि थरूर का कहना है कि सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई अहम मुद्दे हैं। बीते दिनों दिनों अयोध्या मंदिर में दान की चोरी और हेराफेरी के इस पूरे सवाल ने देश वासियों को चिंति​त किया है। एनईईटी परीक्षा और सीबीएसई परीक्षा की विफलता के बाद छात्रों के सामने आने वाले संकट के बारे में विपक्ष बहुत चिंतित है।

विपक्ष के पास कई मुद्दे, चिंता सत्र कैसे चलेगा

इथेनॉल, ई20 ईंधन के साथ जटिलता जैसे विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन्हें वे उठाना चाहते हैं। सदन में यदि सभी को बोलने का मौका मिलता है तो यह एक बहुत ही रचनात्मक और उत्पादक सत्र होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं उठाने देने की अपनी सामान्य प्रथा की कोशिश करती है, तो मुझे वास्तव में चिंता है कि यह संसद सत्र कैसे चलेगा।

TMC Crisis: ममता बनर्जी को एक और झटका, राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा

ये भी पढ़ें
tmc crisis

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 09:17 pm

Published on:

16 Jul 2026 09:17 pm

Hindi News / National News / Monsoon Session: तीन बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नजर, विपक्ष की रणनीति पर टिकी निगाहें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुंबई के मीरा रोड में बड़ा हादसा, 13वीं मंजिल से गिरी क्रेन

breaking news
राष्ट्रीय

Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस में घमासान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोले-‘ऑल इज वेल’, पार्टी के अनुसार होगा काम

Punjab Politics
राष्ट्रीय

Wasseypur Gangster Case: गैंगस्टर शब्बीर आलम को भगाने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, अन्य फरार, धनबाद पुलिस पकडऩे आई थी अंबिकापुर

Wasseypur gangster case
अंबिकापुर

लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक सूचीबद्ध, NGO फंडिंग पर नए सख्त नियमों की तैयारी

FCRA Amendment Bill
राष्ट्रीय

तिहाड़-रोहिणी जेल में रंगदारी और रिश्वतखोरी का रैकेट; ACB ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वार्डर और वकीलों समेत 11 को दबोचा

tihar jail extortion racket
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.