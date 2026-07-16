Monsoon Session: तीन बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नजर, विपक्ष की रणनीति पर टिकी निगाहें

सांसद शशि थरूर रने कहा कि सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव के साथ वापस आ सकते हैं, जहां एक संसदीय समिति अब उस विषय का अध्ययन कर रही है। उनकी रिपोर्ट सत्र के दौरान आने वाली है। और फिर एक और संवैधानिक संशोधन है जो तीस दिनों के लिए जेल जाने पर सांसदों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों को बर्खास्त कर देगा, इसलिए ये सभी संवैधानिक संशोधन हैं जिनके लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है।