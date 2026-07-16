Monsoon Session: तीन बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नजर, विपक्ष की रणनीति पर टिकी निगाहें

संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष की तैयारी, photo- patrika
Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष अपनी संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। आगामी 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें सरकार पार्टियों को बताएगी कि वे वास्तव में क्या लेकर आने वाले हैं।
तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहा कि सरकार ने मानसून सत्र में 8 विधेयकों में से कुछ को सूचीबद्ध किया है। मुझे लगता है कि रविवार को एक सर्वदलीय बैठक होगी जहां सरकार पार्टियों को बताएगी कि वे वास्तव में क्या लेकर आने वाले हैं। तीन संवैधानिक संशोधन विधेयक भी विचाराधीन हैं। एक यह है कि वे परिसीमन के साथ वापस आ सकते हैं।
सांसद शशि थरूर रने कहा कि सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव के साथ वापस आ सकते हैं, जहां एक संसदीय समिति अब उस विषय का अध्ययन कर रही है। उनकी रिपोर्ट सत्र के दौरान आने वाली है। और फिर एक और संवैधानिक संशोधन है जो तीस दिनों के लिए जेल जाने पर सांसदों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों को बर्खास्त कर देगा, इसलिए ये सभी संवैधानिक संशोधन हैं जिनके लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है।
सांसद शशि थरूर का कहना है कि सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई अहम मुद्दे हैं। बीते दिनों दिनों अयोध्या मंदिर में दान की चोरी और हेराफेरी के इस पूरे सवाल ने देश वासियों को चिंतित किया है। एनईईटी परीक्षा और सीबीएसई परीक्षा की विफलता के बाद छात्रों के सामने आने वाले संकट के बारे में विपक्ष बहुत चिंतित है।
इथेनॉल, ई20 ईंधन के साथ जटिलता जैसे विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिन्हें वे उठाना चाहते हैं। सदन में यदि सभी को बोलने का मौका मिलता है तो यह एक बहुत ही रचनात्मक और उत्पादक सत्र होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं उठाने देने की अपनी सामान्य प्रथा की कोशिश करती है, तो मुझे वास्तव में चिंता है कि यह संसद सत्र कैसे चलेगा।
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