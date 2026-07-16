TMC Crisis: ममता बनर्जी को एक और झटका, राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा

पार्टी छोड़ने के बाद मदन मित्रा ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने उन्हें छह महीने या एक साल के लिए पीछे हटने की सलाह दी थी ताकि पार्टी को दोबारा मजबूत किया जा सके। उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 'आइए, पार्टी को फिर से खड़ा करते हैं और उसके बाद आप वापस अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।'

मदन मित्रा ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे।