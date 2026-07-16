हैदराबाद स्कूल विवाद: ‘धार्मिक होमवर्क’ देने के मामले ने पकड़ा तूल, जानें पीड़ित छात्र की बुआ ने क्या कहा?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कक्षा 2 के एक हिंदू छात्र के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को स्कूल के गृहकार्य के हिस्से के रूप में ‘धार्मिक होमवर्क’पढ़ने के लिए कहा गया था। मामला तूल पकड़ने और परिजनों द्वारा पुरजोर आवाज उठाने के बाद, सोशल मीडिया पर छात्र की होमवर्क डायरी के पन्ने तेजी से वायरल हो गए। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने त्वरित कदम उठाते हुए शिक्षिका को सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया है। प्रबंधन ने आधिकारिक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि उक्त शिक्षिका को भविष्य में किसी भी संस्थान में रोजगार के लिए स्थायी रूप से अयोग्य (ब्लैकलिस्ट) घोषित कर दिया गया है।