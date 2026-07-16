Koyel Mallick Rajya Sabha Resignation: टॉलीवुड से राज्य सभा तक, जानें कौन हैं कोयल मल्लिक जिन्होंने दिया इस्तीफा

Koyel Mallick Rajya Sabha Resignation: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। गुरुवार को पार्टी की सांसद कोयल मल्लिक ने राज्य सभा इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। उन्होंने राज्य सभा सभापति को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रही है।