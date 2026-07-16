16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक सूचीबद्ध, NGO फंडिंग पर नए सख्त नियमों की तैयारी

FCRA Amendment Bill:: लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार और उसे पारित करने का कार्य सूचीबद्ध किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन NGO के लिए विदेशी फंडिंग के नियमों को सख्त किया है जिन पर धार्मिक धर्मांतरण में मदद करने का आरोप है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Jul 16, 2026

FCRA Amendment Bill

लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक सूचीबद्ध, Photo- Patrika

FCRA Amendment Bill:: लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन से जुड़े विधेयक पर विचार और उसे पारित करने का कार्य सूचीबद्ध किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन NGO के लिए विदेशी फंडिंग के नियमों को सख्त किया है जिन पर धार्मिक धर्मांतरण में मदद करने का आरोप है। विधेयक में प्रस्तावित संशोधन को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने प्रस्तावित FCRA संशोधनों का कड़ा विरोध करने की घोषणा की है।

यह है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और निगरानी कानून है। भारत में विदेशों से धन और चंदे की राशि की आवक इसी कानून से नियंत्रित होती है। केंद्र सरकार कानून के जरिए निगरानी रखती है कि देश में आए विदेशी धनराशि का उपयोग देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ न हो। लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा में विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में आगे किए जाने वाले बदलाव तय होंगे।

इसलिए महत्वपूर्ण है विधेयक

लोकसभा में प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर भविष्य में विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में संशोधन को लेकर चर्चा होनी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन NGO के लिए विदेशी फंडिंग के नियमों को सख्त किया है जिन पर धार्मिक धर्मांतरण में मदद करने का आरोप है। दूसरी तरफ ​कांग्रेस ने प्रस्तावित FCRA संशोधनों का विरोध करने की घोषणा की है।

बिना लाइसेंस विदेशी फंड लेने पर रोक

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत देश के किसी भी गैर-सरकारी संगठन (NGO), ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक संगठन को विदेशों से चंदा प्राप्त करना है, तो उन्हें इस कानून के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से 'एफसीआरए पंजीकरण' या अनुमति लेना अनिवार्य है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

इस कानून के नियमों के तहत प्राप्तकर्ता संस्थाओं को प्राप्त आर्थिक मदद में मिली राशि का हिसाब, विदेशी चंदे का मूल स्रोत और उस धन के उपयोग (सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि) का पूरा ब्योरा सरकार को देना जरूरी है। केंद्र सरकार ने कानून में 2020 और 2026 के संशोधनों में कड़े प्रावधान किए हैं, जिसके तहत किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या धर्मांतरण आदि के लिए विदेशी धन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।

TMC Crisis: ममता बनर्जी को एक और झटका, राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा

ये भी पढ़ें
tmc crisis

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 08:22 pm

Published on:

16 Jul 2026 08:22 pm

Hindi News / National News / लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक सूचीबद्ध, NGO फंडिंग पर नए सख्त नियमों की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस में घमासान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोले-‘ऑल इज वेल’, पार्टी के अनुसार होगा काम

Punjab Politics
राष्ट्रीय

Wasseypur Gangster Case: गैंगस्टर शब्बीर आलम को भगाने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, अन्य फरार, धनबाद पुलिस पकडऩे आई थी अंबिकापुर

Wasseypur gangster case
अंबिकापुर

तिहाड़-रोहिणी जेल में रंगदारी और रिश्वतखोरी का रैकेट; ACB ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वार्डर और वकीलों समेत 11 को दबोचा

tihar jail extortion racket
राष्ट्रीय

Ambikapur Chain Snatching: शिक्षा विभाग की सहायक संचालक से दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, बाइक सवारों ने DEO ऑफिस के सामने बनाया शिकार, CCTV में कैद वारदात

Ambikapur Chain snatching
अंबिकापुर

CJP Protest: जंतर-मंतर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से की बड़ी अपील, सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाने की रखी मांग

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.