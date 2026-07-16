लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक सूचीबद्ध, NGO फंडिंग पर नए सख्त नियमों की तैयारी

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और निगरानी कानून है। भारत में विदेशों से धन और चंदे की राशि की आवक इसी कानून से नियंत्रित होती है। केंद्र सरकार कानून के जरिए निगरानी रखती है कि देश में आए विदेशी धनराशि का उपयोग देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ न हो। लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा में विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में आगे किए जाने वाले बदलाव तय होंगे।