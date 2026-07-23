Jantar Mantar Protest: दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों की निहंग सिखों से झड़प, सामने आया वीडियो

CJP Protest: नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। गुरुवार अलसुबह से ही हजारों लोग प्रदर्शन स्थल पर जुटे हुए हैं। इसी बीच CJP प्रदर्शनकारियों और निहंग सिखों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, मौके पर मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कराया और स्थिति को शांत कर दिया। वीडियो सामने आने के बावजूद अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था।