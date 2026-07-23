दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI सूर्यकांत बोले- समाधान नहीं निकला तो करेंगे हस्तक्षेप

CJI Supreme Court Metro Stationclosure: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के कारण 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि यदि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोले गए तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। सीजेआई ने यह टिप्पणी मेट्रो स्टेशन बंद होने से लोगों को हो रही असुविधा को लेकर जताई गई चिंता के जवाब में की।