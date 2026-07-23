‘कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं, NEET पर ही लग रहे नारे’, दिशा पाटनी की बहन खुशबू पर बरसीं लाठियां तो किया दावा

Khushboo Patani On CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए छात्र मार्च के बाद लगातार नई-नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और पूर्व सेना अधिकारी खुशबू पाटनी ने भी उस दिन की घटना को लेकर अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने दावा किया कि वह छात्रों के बीच सामान्य प्रदर्शनकारी बनकर शामिल हुई थीं और इस दौरान पुलिस की लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा। खुशबू का कहना है कि भारी भीड़ के बावजूद छात्रों ने संयम नहीं खोया और महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा।