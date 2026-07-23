‘मेरे लिए पैसे नहीं, सिद्धांत ज्यादा जरूरी’ आदिल हुसैन बोले- 200 करोड़ भी मिलते तो ‘एनिमल’ नहीं करता

आदिल हुसैन ने अपने पुराने बयान को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'कबीर सिंह' ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े साइन किया था। फिल्म देखने के बाद उन्हें लगा कि इसकी सोच महिलाओं के प्रति सही संदेश नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी पत्नी ये फिल्म देखें तो उन्हें शर्म महसूस होगी। बता दें, आदिल के इन बयानों के बाद पहले भी निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी। वांगा ने एक्टर के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने आदिल के करियर को उनकी कई इंडी फिल्मों से ज्यादा पहचान दिलाई। इसके जवाब में आदिल ने कहा था कि उन्होंने मीरा नायर और ऑस्कर विजेता निर्देशक एंग ली जैसे इंटरनेशनल फिल्ममेकर्स के साथ भी काम किया है और वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं।