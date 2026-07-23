कर्नाटक के अनकेल में बड़ा हादसा, गेस्ट हाउस में फटा सिलेंडर, 20 से ज़्यादा लोग घायल, 8 की हालत गंभीर

Cylinder Blast News: कर्नाटक के बेंगलुरु के पास अनेकल तालुक के बोम्मासंद्रा इलाके में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक पेइंग गेस्ट (पीजी) यानी गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि असली कारण की जांच अभी जारी है।