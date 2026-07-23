CJP Protest: प्रियंका गांधी ने केंद्र से की छात्रों से बातचीत की अपील, बोलीं- छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका है

CJP Protest: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने और उनसे सीधे संवाद करने की अपील की है।