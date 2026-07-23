राजा रघुवंशी मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी पत्नी सोनम की जमानत की रद्द

सोनम रघुवंशी को अप्रैल में शिलांग की ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद जून के अंत में मेघालय हाई कोर्ट ने भी उस जमानत को बरकरार रखा था। लेकिन मेघालय सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेशों को पलटते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उसे तीन सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि ट्रायल में अनावश्यक देरी होती है और सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ती, तो छह महीने बाद वह नई जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजा रघुवंशी मर्डर मामले में आरोपी सोनम की कानूनी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।