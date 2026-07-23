Rahul Gandhi Parliament Protest: “राहुल गांधी बहस से भाग रहे हैं?” रविशंकर प्रसाद का संसद से बड़ा हमला, धरने पर भी उठाए सवाल

Ravi Shankar Prasad Rahul Gandhi: देश के करोड़ों युवाओं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत देश में परीक्षा धांधली और पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए फ़ास्ट-ट्रैक अदालतों (Fast-Track Courts) का गठन किया जा रहा है। सरकार का साफ़ संदेश है कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।