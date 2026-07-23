‘पहले अपने मंत्री को इस्तीफा देने को कहो’, पीएम मोदी के ट्वीट पर हमलावर हुआ विपक्ष, सांसदों ने उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार छात्रों की असली मांग को समझने की बजाय किसी और दिशा में बात कर रही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यह वैसा है जैसे कोई बच्चा कहे कि वह डिजाइनर बनना चाहता है और उसके पिता कहें कि उन्होंने उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा दिया है। उनके मुताबिक समस्या यह है कि छात्र कुछ और मांग रहे हैं, जबकि सरकार किसी और बात का जवाब दे रही है। प्रियंका का कहना है कि नेताओं को इस समय नेतृत्व दिखाते हुए छात्रों की बात सुननी चाहिए। छात्रों की साफ मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रियंका ने कहा कि सरकार को मौजूदा व्यवस्था से बाहर निकलकर कुछ ठोस फैसले लेते हुए अपने मंत्री को इस्तीफा देने को कहना चाहिए।