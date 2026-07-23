प्रदर्शन के बीच बिगड़ी अभिजीत दीपके की तबीयत , बोले- कुछ घंटे आराम के बाद फिर लौटूंगा जंतर-मंतर

CJP Protest Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरने के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अध्यक्ष अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वे पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द से परेशान हैं। अभिजीत ने बताया कि हालत खराब होने के बावजूद वे पेनकिलर खाकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच उनकी पार्टी ने जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने का एक बड़ा आरोप भी लगाया है।