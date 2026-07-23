प्रदर्शन के बीच बिगड़ी अभिजीत दीपके की तबीयत , बोले- कुछ घंटे आराम के बाद फिर लौटूंगा जंतर-मंतर

CJP प्रमुख अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ी | फोटो सोर्स- IANS
CJP Protest Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरने के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अध्यक्ष अभिजीत दीपके की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वे पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द से परेशान हैं। अभिजीत ने बताया कि हालत खराब होने के बावजूद वे पेनकिलर खाकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच उनकी पार्टी ने जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद करने का एक बड़ा आरोप भी लगाया है।
अभिजीत दीपके ने खुद अपनी सेहत को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने आंदोलन में शामिल समर्थकों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर वे कुछ समय के लिए जंतर-मंतर पर नजर न आएं, तो उन्हें गलत न समझा जाए। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ घंटे आराम करने की सलाह दी है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए भरोसा दिया है कि जैसे ही उनकी सेहत में थोड़ा सुधार होगा, वे शाम तक दोबारा धरना स्थल पर लौट आएंगे।
एक तरफ जहां पार्टी प्रमुख बीमार हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि जंतर-मंतर और उसके आस-पास के पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को जानबूझकर बंद कर दिया गया है। CJP नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या इंटरनेट बंद करके आंदोलनकारियों पर किसी नई पुलिस कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इंटरनेट बंद होने और पार्टी के आरोपों पर अभी तक सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन नेता की खराब तबीयत और इंटरनेट बंद होने की खबरों के बाद जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन का माहौल काफी गरमा गया है। इसके बावजूद कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं।
घटना बुधवार शाम करीब 8:30 बजे कनॉट प्लेस के पास टॉल्स्टॉय मार्ग पर हुई। जंतर-मंतर पर जमा भीड़ अचानक हिंसक होकर टॉल्स्टॉय मार्ग की तरफ बढ़ने लगी। सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। इस हमले में कनॉट प्लेस के ACP विवेक भगत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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