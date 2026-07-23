पेपर लीक पर PM मोदी के ऐलान के बाद भी नहीं थमा विवाद, CJP ने कहा- ‘पहले शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा’

कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह अच्छी बात है कि डेढ़ महीने तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस मामले पर ध्यान दिया। शायद उनकी विदेश यात्राएं खत्म हो गई हैं और वे वापस भारत आ गए हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक होने के बाद सजा देने से समस्या का समाधान कैसे होगा? असली मुद्दा यह है कि पेपर लीक आखिर हो ही क्यों रहे हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए।