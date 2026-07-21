Cockroach Janata Party ने विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटाया, वीडियो सामने आने के बाद हो रहा था विरोध

पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया साइट 'X' पर जारी बयान में कहा कि वह विजेता दहिया के 'बेहद असंवेदनशील व्यवहार' की कड़ी निंदा करती है। CJP के मुताबिक, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे, उसी दौरान दहिया के वीडियो सामने आए। पार्टी ने कहा कि ऐसा आचरण न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह आंदोलन की भावना, मूल्यों और सिद्धांतों के भी विपरीत है। इसी कारण उन्हें प्रवक्ता पद से हटाते हुए सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।