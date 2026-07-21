‘हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है’, कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर सांसद के. सुरेश ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप

कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया धरना प्रदर्शन(फोटो-ANI)
Congress Protest: दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और विपक्ष के साथ सख्ती बरतने का आरोप लगाया है।
पुलिस कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ सख्ती की गई। उन्होंने कहा कि हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री आवास के सामने इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने हमारे छात्रों पर बेरहमी से हमला किया था। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और गृह मंत्री की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है।
छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने मांग की कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पूरे मामले पर सरकार संसद और देश के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करे।
हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि विपक्ष को संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग करने पहुंचे थे। टैगोर ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बजाय वहां मौजूद सभी कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। उनका कहना था कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।
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