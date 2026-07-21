‘हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है’, कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर सांसद के. सुरेश ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप



कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि विपक्ष को संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग करने पहुंचे थे। टैगोर ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बजाय वहां मौजूद सभी कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। उनका कहना था कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।