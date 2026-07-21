21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

राष्ट्रीय

‘हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है’, कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर सांसद के. सुरेश ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप

K Suresh: दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कई नेताओं ने धरना दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jul 21, 2026

Congress

कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया धरना प्रदर्शन(फोटो-ANI)

Congress Protest: दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और विपक्ष के साथ सख्ती बरतने का आरोप लगाया है।

हिरासत में लिए जाने पर के. सुरेश का आरोप

पुलिस कार्रवाई के बाद कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे सांसदों के साथ सख्ती की गई। उन्होंने कहा कि हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री आवास के सामने इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने हमारे छात्रों पर बेरहमी से हमला किया था। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और गृह मंत्री की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है।

PM आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता

छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। कांग्रेस का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने मांग की कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पूरे मामले पर सरकार संसद और देश के सामने अपना पक्ष स्पष्ट करे।

भाजपा का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ- चन्नी


हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है।

अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा- मणिकम टैगोर


कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि विपक्ष को संसद में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग करने पहुंचे थे। टैगोर ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बजाय वहां मौजूद सभी कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। उनका कहना था कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।

‘अब हम उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हें जंतर-मंतर आना होगा’, सरकार से बातचीत पर बोले अभिजीत दीपके

ये भी पढ़ें
cjp protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 04:29 pm

Published on:

21 Jul 2026 04:17 pm

Hindi News / National News / ‘हमें बेरहमी से हिरासत में लिया जा रहा है’, कांग्रेस सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर सांसद के. सुरेश ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Sansad Chalo March: इंटरनेट कटा तो ब्लूटूथ ऐप से फैलाएंगे गदर’… क्या दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए रची गई थी साजिश?

Sansad Chalo March
नई दिल्ली

Sonam Wangchuk: जब चाहें अपने पति से मिल सकती हैं सोनम वांगचुक की पत्नी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश में क्या-क्या कहा?

Sonam Wangchuk during hunger strike after alleged attack.
राष्ट्रीय

आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका, अब स्वास्थ्य रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

Asaram Case Update
राष्ट्रीय

दिल्ली में पीएम आवास के बाहर राहुल-प्रियंका का धरना, चन्नी समेत कई सांसद पुलिस हिरासत में

Congress Neet Protest
राष्ट्रीय

'अब हम उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हें जंतर-मंतर आना होगा', सरकार से बातचीत पर बोले अभिजीत दीपके

cjp protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.