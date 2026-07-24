Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने पर RSS की तरफ से आई प्रतिक्रिया, CJP को बताया विदेशी एजेंसी

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। अब इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अलग-अलग है।