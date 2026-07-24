सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए कैसे मनाया गया? जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी

Sonam Wangchuk Hunger Strike: नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से लेकर संसद तक राजनीती गरमा गई है। इसी बीच भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मोदी सराकर से मिले आश्वासनों के बाद गुरुवार देर रात 26वें दिन अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा।