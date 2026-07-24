Paper Leak Row: छात्रों के भविष्य की जंग के बीच भूपेंद्र यादव का विपक्ष से सीधा सवाल- ‘संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं?

Bhupender Yadav
Parliament Debate on Paper Leak: संसद भवन की चारदीवारी से निकलकर सियासत जब सड़कों के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाए, तो सवाल सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि नीयत का भी बनने लगता है। देश में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ‘पेपर लीक’ जैसे गंभीर मसले को लेकर एक बार फिर संसद से लेकर जंतर-मंतर तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है।
हाल ही में जंतर-मंतर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन पर तीखा पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष की कार्यशैली पर कड़े सवाल दागे हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शनों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों का हवाला दिया। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा:
"क्या आप सांसद के रूप में अपनी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? क्या आप सदन में आकर युवाओं के इस संवेदनशील विषय पर स्वस्थ बहस के लिए तैयार हैं?"
भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार ने स्वयं सदन के भीतर हर पहलू पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद के पटल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह तत्पर है, लेकिन विपक्ष बहस से कतरा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि राजनीति सिर्फ उकसावे या सड़कों पर नारेबाजी से नहीं, बल्कि एक ठोस विज़न से चलती है—और वह विज़न सिर्फ संसद के भीतर सार्थक विमर्श से ही पैदा हो सकता है।
पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा देश के करोड़ों युवाओं और उनके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' (Public Examinations Prevention of Unfair Means Act) लागू किया है।
सख्त सजा: संगठित अपराध या पेपर लीक में शामिल पाए जाने वालों के लिए 5 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है।
भारी जुर्माना: दोषियों पर ₹1 करोड़ तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।
गैर-जमानती अपराध: इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में रखे गए हैं।
एक तरफ जहां सरकार का तर्क है कि वह कड़े कानून बनाकर और संसद में चर्चा कराकर इस समस्या का स्थाई समाधान ढूंढना चाहती है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब देश के युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तब क्या जनप्रतिनिधियों का मुख्य मंच संसद होना चाहिए या सड़कों का प्रदर्शन? भूपेंद्र यादव के बयानों ने एक बार फिर संसदीय परंपराओं और चर्चा की सार्थकता पर बहस छेड़ दी है।
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