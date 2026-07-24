Paper Leak Row: छात्रों के भविष्य की जंग के बीच भूपेंद्र यादव का विपक्ष से सीधा सवाल- ‘संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं?

एक तरफ जहां सरकार का तर्क है कि वह कड़े कानून बनाकर और संसद में चर्चा कराकर इस समस्या का स्थाई समाधान ढूंढना चाहती है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है।

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब देश के युवाओं का भविष्य दांव पर हो, तब क्या जनप्रतिनिधियों का मुख्य मंच संसद होना चाहिए या सड़कों का प्रदर्शन? भूपेंद्र यादव के बयानों ने एक बार फिर संसदीय परंपराओं और चर्चा की सार्थकता पर बहस छेड़ दी है।