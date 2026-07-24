‘मैं डर देख सकता हूं’, पीएम मोदी के NEET Paper Leak पर वीडियो शेयर करते ही प्रकाश राज ने किया पोस्ट

PM Modi On NEET Paper Leak: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो साझा करते हुए बयान दिया है। उन्होंने NEET पेपर लीक के मुद्दे को संबोधित करते हुए कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। हालांकि पीएम मोदी के वीडियो शेयर करते ही कई लोगों के मन में अब भी कई सवाल हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश राज ने भी पीएम मोदी के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए अपनी बात कही है। क्या कुछ कहा है प्रकाश राज ने, चलिए जानते हैं।