CJP Protest के खिलाफ बोलने की मिली सजा? रैपर-सिंगर सैंटी शर्मा का यूट्यूब चैनल डिलीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करने का दावा

Santy Sharma Press Conference: सोशल मीडिया पर CJP को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरे रैपर-सिंगर सैंटी शर्मा ने अब अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने 1 अगस्त को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। रैपर का कहना है कि इस कार्यक्रम में वह पूरे विवाद से जुड़े तथ्यों और कथित सबूतों को सार्वजनिक करेंगे। उनका दावा है कि अब तक लोगों ने केवल एक पक्ष सुना है, जबकि पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है।