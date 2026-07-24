CJP Protest के खिलाफ बोलने की मिली सजा? रैपर-सिंगर सैंटी शर्मा का यूट्यूब चैनल डिलीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करने का दावा

सैंटी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का किया एलान ( फोटो सोर्स- Instagram/santy_sharma_official)
Santy Sharma Press Conference: सोशल मीडिया पर CJP को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरे रैपर-सिंगर सैंटी शर्मा ने अब अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने 1 अगस्त को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की घोषणा की है। रैपर का कहना है कि इस कार्यक्रम में वह पूरे विवाद से जुड़े तथ्यों और कथित सबूतों को सार्वजनिक करेंगे। उनका दावा है कि अब तक लोगों ने केवल एक पक्ष सुना है, जबकि पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी है।
सैंटी शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जानकारी दी कि वह 1 अगस्त को मुंबई में 'अगस्त क्रांति' नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हाल के दिनों में उन्हें बड़ी संख्या में लोगों के संदेश मिले, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने का फैसला किया।
रैपर ने लोगों से अपील की कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनका पक्ष और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले तथ्यों को भी सुना जाए। उन्होंने दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह पूरे मामले से जुड़े ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे, जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं।
सैंटी शर्मा ने यह भी संकेत दिया कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल CJP विवाद ही नहीं, बल्कि NEET परीक्षा और उससे जुड़े छात्र आंदोलन पर भी अपनी राय रखेंगे। उनका कहना है कि वह कोटा में सफल छात्रों के जश्न और मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के बीच तुलना करते हुए अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे।
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर सैंटी शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने CJP को लेकर अपनी टिप्पणी की थी और उसे 'सिर्फ इंटरनेट ड्रामा' बताया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए उनका समर्थन किया, जबकि कई यूजर्स ने उनके बयान की तीखी आलोचना की।
विवाद बढ़ने के कुछ समय बाद सैंटी शर्मा ने दावा किया कि उनका यूट्यूब चैनल स्थायी रूप से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चैनल केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि 11 वर्षों की मेहनत, संघर्ष और यादों का हिस्सा था।
रैपर का आरोप है कि CJP पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें बड़ी संख्या में नफरत भरे संदेश मिले और उनका मानना है कि चैनल हटाया जाना भी इसी विवाद का परिणाम है। हालांकि, यूट्यूब की ओर से अब तक चैनल हटाने की वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सैंटी शर्मा का असली नाम गणेश शर्मा है। वह मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले रैपर, गायक और गीतकार हैं। उन्होंने स्वतंत्र संगीत की दुनिया में साल 2016 में कदम रखा और अपने कई गानों से सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल की। हाल ही में उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' के जरिए बॉलीवुड में भी एंट्री की है।
अब 1 अगस्त को होने वाली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि रैपर ने दावा किया है कि वह पूरे विवाद से जुड़े तथ्य और सबूत सार्वजनिक करेंगे।
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