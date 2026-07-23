CJP Protest: मोदी सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत अटकी, शर्तों पर नहीं बनी सहमति

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच फिलहाल वार्ता ठहर गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत शुरू होने से पहले सीजेपी द्वारा रखी गई कुछ अहम शर्तों पर सहमति नहीं बनी है, जिसके कारण वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक ने पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर नरमी दिखाने का संकेत दिया था। इसे बातचीत का रास्ता खुलने की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा था।