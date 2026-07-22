CJP Protest: ‘कीलों वाली लाठियों से पीटा गया’, जंतर-मंतर लौटे छात्रों ने सुनाई लाठीचार्ज की कहानी

Delhi Jantar Mantar Student Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन जारी है। सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आयोजन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने-सामने हो गए। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मारपीट और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए।