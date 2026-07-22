सीजेपी-कांग्रेस प्रोटेस्ट के बीच अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान भी मिलने पहुंचे

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मोदी सरकार स्टूडेंट्स के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। युवा इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पेपर लीक हो गए हैं और 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। यह कैसी सरकार हैं? जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने उन पर भी आंसू गैस छोड़ी और उन्हें 'खालिस्तानी' भी कहा। जब महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रही थीं, तो आपने उनसे बातचीत नहीं की? मोदी सरकार युवाओं, महिला पहलवानों, किसानों से किस बात से डरी हुई है?