पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन कर रही भीड़ हुई उग्र

Patna Raj Bhavan March: पटना में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। छात्र नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अन्य मुद्दों को लेकर राजभवन तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस ने छात्रों से वापस लौटने की अपील की, लेकिन छात्र नहीं माने। वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया।