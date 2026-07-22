Congress Protest: ‘राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं मोदी’, संसद के बाहर केसी वेणुगोपाल ने ऐसा क्यों कहा?

Congress Protest: संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को भी नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहा। काले कपड़े पहनकर विपक्ष संसद पहुंचा। वहीं संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा नेता डरने वाला नहीं है। वह अपने लिए लड़ सकता है। मोदी राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें कोशिश करने दो। मोदी ने कल पुलिस भेजी। क्या विपक्ष के लीडर के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए?