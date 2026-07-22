Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस पर आतंकी हमला, घायल पुलिसकर्मी ने तोड़ा दम

एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गोलीबारी में एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। उसे तत्काल अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। संदिग्ध आतंकी के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी। हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।