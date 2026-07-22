Sonam Wangchuk Hunger Strike: अभिजीत दिपके की सोनम वांगचुक से अपील, अनशन खत्म करें, आंदोलन रहेगा जारी

Sonam Wangchuk Latest News: देश की राजधानी का जंतर-मंतर एक बार फिर बड़े सियासी और सामाजिक आंदोलन का केंद्र बन चुका है। जाने-माने पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 25वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। स्थिति की नजाकत को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके ने वांगचुक से अपना अनशन तुरंत समाप्त करने की भावुक अपील की है। हालांकि, दिपके ने साफ कर दिया कि अनशन खत्म होने का मतलब आंदोलन का अंत नहीं है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा।