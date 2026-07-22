RML Hospital Sakshi Update: CJP विरोध के दौरान घायल 21 वर्षीय साक्षी को आया होश, RML अस्पताल ने दी जानकारी

छतरपुर एक्सटेंशन की रहने वाली साक्षी के चेहरे, गर्दन और छाती पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया था। साक्षी अपनी बहन के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची थी, जहां उसकी बहन भी पैर में चोट लगने से घायल हो गई थी। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साक्षी का ब्रेन और स्पाइन एमआरआई स्कैन रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य आया है, जो एक बेहद सकारात्मक संकेत है।