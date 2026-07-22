जंतर-मंतर पर मराठा हुंकार: छात्रों के समर्थन में दिल्ली पहुंचे मनोज जरांगे, बोले- आप में सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत

मंच से उतरने के बाद मीडिया से बातचीत में मनोज जरांगे ने कहा कि जब गरीब और आम छात्रों पर अन्याय होता है तो देश की राजधानी में आकर आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा, "दिल्ली देश की राजधानी है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें यहीं आना पड़ता है। सरकार ने छात्रों पर क्रूरता दिखाई है। अगर शांतिपूर्ण आंदोलन को जबरन कुचलने की कोशिश की गई तो हम इसका विरोध करेंगे।" उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस शांतिपूर्ण आंदोलन में बाधा डालने की कोई कोशिश की गई, तो वे इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कहीं भी आजादी से घूमने नहीं देंगे।