Delhi Protest: जेपी नड्डा ने CJP प्रवक्ता को आवास पर बुलाया, संदेश लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस तो क्या हुआ?

प्रवक्ता ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना मांगें मानने के इरादे के कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा- हमारा समय कीमती है। यहां हजारों लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें संभालना भी हमारा काम है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह हमसे आराम से बात करना चाहती है या नहीं।