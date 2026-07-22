22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

राष्ट्रीय

Delhi Protest: जेपी नड्डा ने CJP प्रवक्ता को आवास पर बुलाया, संदेश लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस तो क्या हुआ?

CJP Protest: जंतर मंतर प्रदर्शन में सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जेपी नड्डा के घर जाने से साफ इनकार कर दिया है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Jul 22, 2026

cockroach janta party, delhi police action, jantar mantar live

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास। (फोटो सोर्स-ANI)

जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में तनाव के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया- आज सुबह दिल्ली पुलिस ने हमसे फिर संपर्क किया और कहा गया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हमसे बात करना चाहते हैं।

सौरव ने आगे कहा- पुलिस ने यह मैसेज दिया कि नड्डा ने हमें अपने आवास पर बुलाया है, लेकिन हमने उनके पास जाने से साफ मना कर दिया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा- बात करनी है तो जनता के बीच आओ

सीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने पुलिस से साफ कहा कि वह अब किसी मंत्री के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। यहां जनता दरबार चल रहा है। सरकार अगर बात करना चाहती है तो लोगों के बीच आए। चर्चा जंतर मंतर पर होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारी समझदार लोग हैं। अगर सरकार को सुरक्षा की चिंता है तो जंतर मंतर के पास कोई तटस्थ जगह तय की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर अब सरकार का जवाब इंतजार है।

'हमारा समय कीमती है'

प्रवक्ता ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना मांगें मानने के इरादे के कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा- हमारा समय कीमती है। यहां हजारों लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें संभालना भी हमारा काम है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह हमसे आराम से बात करना चाहती है या नहीं।

दिल्ली में जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और अब सीधे सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उधर, संसद में भी छात्रों के मुद्दे पर हंगामा चल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।

कई बार की बातचीत से नहीं निकला कोई समाधान

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार से पिछले कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। सिर्फ मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को ठोस आश्वासन देना होगा कि मांगें मानी जाएंगी।

सौरव दास ने जोर देकर कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेकार की चर्चा में समय बर्बाद नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दोनों तरफ से चिंता जताई जा रही है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए।

‘वहां स्टूडेंट मार खा रहे, तू यहां घूम रहा’, CJP के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया के साथ मॉल में मारपीट; प्रेमानंद महाराज टिप्पणी विवाद पर दी सफाई

ये भी पढ़ें
Vijeta Dahiya CJP mall video viral

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Jul 2026 02:57 pm

Published on:

22 Jul 2026 02:57 pm

Hindi News / National News / Delhi Protest: जेपी नड्डा ने CJP प्रवक्ता को आवास पर बुलाया, संदेश लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस तो क्या हुआ?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन में छोड़े गए आंसू गैस के गोले’, अमिताभ बच्चन के पुराने पोस्ट पर शशि थरूर ने ली चुटकी

Shashi Tharoor Takes Dig At Amitabh Bachchan
मनोरंजन

Delhi Protest: छात्रों के मुद्दे पर अड़ा रहा विपक्ष, भारी हंगामे के बाद राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

Rajya Sabha Election
राष्ट्रीय

RML Hospital Sakshi Update: CJP विरोध के दौरान घायल 21 वर्षीय साक्षी को आया होश, RML अस्पताल ने दी जानकारी

RML Hospital Sakshi update
नई दिल्ली

Road Accident: सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर-मंतर जा रहे सरगुजा के 2 युवक UP में सडक़ हादसे का शिकार, 1 की मौत

Road accident
अंबिकापुर

राज्य सभा में NEET मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, खरगे बोले- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं होने देंगे चर्चा

Dharmendra Pradhan resignation demand
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.