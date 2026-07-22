‘वहां स्टूडेंट मार खा रहे, तू यहां घूम रहा’, CJP के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया के साथ मॉल में मारपीट; प्रेमानंद महाराज टिप्पणी विवाद पर दी सफाई

हरियाणा के सोनीपत के निवासी विजेता दहिया को 21 जुलाई को बर्गर खाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद CJP ने प्रवक्ता पद से हटा दिया था। मीडिया से बातचीत में दहिया ने दोनों विवादों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 'मैं पद से हटाए जाने के बावजूद आज भी CJP का सच्चा समर्थक हूं। इससे पहले जब पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके का कचौरी खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, तब मैंने ही आगे आकर उनका बचाव किया था।' आंदोलन से दूरी के आरोपों पर कहा कि 'यह आरोप पूरी तरह गलत है। मैं लगातार 48 घंटे तक आंदोलन स्थल पर डटा रहा। बिना किसी निजी स्वार्थ के मैंने अपना कामकाज छोड़कर छात्रों की लड़ाई का समर्थन किया है।'