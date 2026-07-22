JP Nadda CJP Meeting: JP नड्डा से मुलाकात पर CJP की शर्त, ‘BJP दफ्तर नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी बात’

CJP Spokesperson Saurav Das: राजधानी दिल्ली में राजनीतिक दांव-पेच कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन बुधवार की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस के जरिए उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बातचीत का संदेश मिला था।