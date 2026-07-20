CJP Protest पर आई सरकार की पहली प्रतिक्रिया, जेपी नड्डा ने कहा- हमारी बातचीत जारी है, प्रदर्शनकारी अपना धरना खत्म करें

संसद मार्च के दौरान दिल्ली में तनावपूर्ण माहौल के बीच CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर बताया कि दो घंटे से अधिक इंतजार के बाद उनकी जेपी नड्डा से करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा है। उनके अनुसार, नड्डा ने भरोसा दिलाया कि सरकार इन मांगों पर आंतरिक स्तर पर चर्चा करेगी और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।