CJP Protest में कई पुलिस वाले घायल, तस्वीरें आई सामने, फैक्ट चेक करने में जुटी दिल्ली पुलिस



दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास के उस दावे का खंडन किया है, जिसमें अभिजीत दीपके को पुलिस हिरासत में लिए जाने की बात कही गई थी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर सौरव दास की पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। पुलिस के अनुसार, कुछ संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा प्रसारित की जा रही यह सूचना तथ्यात्मक रूप से गलत है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी या हिरासत की खबर पूरी तरह निराधार है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जिस समय यह दावा किया जा रहा था, उस समय अभिजीत दीपके कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थे।