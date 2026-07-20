CJP Protest: संसद भवन के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

Cockroach Janata Party: सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने संसद भवन के आसपास प्रदर्शन किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई। संसद भवन का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। जिसके बाद भीड़ धीरे-धीरे वहां से हट गई। उस समय संसद की कार्यवाही जारी थी और प्रधानमंत्री सहित सभी सांसद भवन के भीतर मौजूद थे।