दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया, CJP के प्रवक्ता ने दी जानकारी

सौरव दास ने आगे कहा- हम अपनी मांगों के साथ एक लिखित पत्र सौंपे हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे इस बीच आंतरिक रूप से बातचीत करेंगे। हम उस प्रक्रिया में हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने जैसी खबरें आ रही हैं।