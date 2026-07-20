CJP Protest: अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन, संसद भवन का मेन गेट बंद

Protest outside the Parliament House: कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन तक मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई में कई युवा घायल हुए हैं, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। वाटर कैनन की गाड़ियां भी मेन गेट के सामने भीड़ को रोकने के लिए मौजूद हैं। वहीं सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है।