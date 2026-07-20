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CJP Protest: अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन, संसद भवन का मेन गेट बंद

Cockroach Janata Party March: संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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भारत

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Pushpankar Piyush

Jul 20, 2026

bhijeet Dipke Speech, Delhi Protest Update, Indian Politics News

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन | फोटो सोर्स- IANS

Protest outside the Parliament House: कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन तक मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया है। पुलिस की कार्रवाई में कई युवा घायल हुए हैं, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीम को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। वाटर कैनन की गाड़ियां भी मेन गेट के सामने भीड़ को रोकने के लिए मौजूद हैं। वहीं सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है।

इधर, मानसून सत्र के पहले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ है। नीट मुद्दे व जंतर मंतर पर लाठीचार्ज को लेकर सदन के भीतर विरोधी दल के नेताओं ने सरकार को घेरा है।

खड़गे ने राज्यसभा में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मुद्दा

संसद भवन के समीप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मुद्दा सोमवार को संसद में उठाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विषय राज्यसभा में रखा। उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है।
खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर आज हजारों बच्चे आए हैं और उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। खड़गे ने कहा कि उन्हें पेपर लीक और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि देशभर के लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को सुना जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की

जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे अभिजीत दीपके ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं, योगेंद्र यादव ने पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कहा कि संसद के सामने युवाओं पर आँसू गैस छोड़ना बंद कीजिए। सरकार दमन नहीं, संवाद का रास्ता चुने। अपने अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाकर युवाओं की बात सुने।

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Updated on:

20 Jul 2026 02:26 pm

Published on:

20 Jul 2026 01:21 pm

Hindi News / National News / CJP Protest: अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन, संसद भवन का मेन गेट बंद

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