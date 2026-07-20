‘संसद भवन किसी की जागीर नहीं है’, CJP Protest पर प्रियंका गांधी की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें अन्य सांसदों ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों का शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठता जा रहा है। उनका आरोप है कि पिछले 12 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रवेश परीक्षाएं ही नहीं, बल्कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी लगातार लीक हो रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई छात्रों ने निराशा में आत्महत्या तक की, लेकिन दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई।