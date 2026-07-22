‘नेता का बेटा है तो विशेष छूट नहीं मिलेगी’, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का हमला, बोले- कांग्रेस कर रही ऐसी राजनीति

गौरतलब है कि दिल्ली में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस जहां अपने विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है, वहीं बीजेपी नेता प्रदर्शन के तरीके और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल निशिकांत दुबे के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और बढ़ने की संभावना है।