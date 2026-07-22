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‘नेता का बेटा है तो विशेष छूट नहीं मिलेगी’, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का हमला, बोले- कांग्रेस कर रही ऐसी राजनीति

Nishikant Dubey Statement: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता का बेटा होने से नियम नहीं बदलते और सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Jul 22, 2026

Nishikant Dubey

राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने साधा निशाना। फोटो सोर्स-PTI

Nishikant Dubey Statement: कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस जिस मुद्दे को उठा रही है, उसमें राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि किसी व्यक्ति का बेटा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई नेता का बेटा है तो उसे भी आम छात्रों की तरह नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी छात्र की वजह से परीक्षा में देरी होती तो क्या उसे कोई छूट मिलती?

कांग्रेस कर रही मामले का राजनीतिक इस्तेमाल

बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस किस नैतिक आधार पर ऐसे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कानून और व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए।

निशिकांत दुबे ने इस दौरान पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब अभिव्यक्ति और मीडिया से जुड़े फैसलों को लेकर सवाल उठे हैं।

उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का भी मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं हुईं। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा में तैनात अधिकारियों के साथ भी घटनाएं हुईं, जिनकी जांच होनी चाहिए।

प्रदर्शन को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी ताकतें भी ऐसे प्रदर्शनों को समर्थन दे रही हैं और इसे देश की एकता के लिए चिंता का विषय बताया। हालांकि, उनके इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आना बाकी है।

गौरतलब है कि दिल्ली में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस जहां अपने विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है, वहीं बीजेपी नेता प्रदर्शन के तरीके और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल निशिकांत दुबे के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और बढ़ने की संभावना है।

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Saurav Das

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Updated on:

22 Jul 2026 01:02 pm

Published on:

22 Jul 2026 01:02 pm

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