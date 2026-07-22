‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन में छोड़े गए आंसू गैस के गोले’, अमिताभ बच्चन के पुराने पोस्ट पर शशि थरूर ने ली चुटकी

छात्र आंदोलन को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां कुछ कलाकारों ने खुलकर छात्रों का समर्थन किया है, वहीं बड़ी संख्या में फिल्मी हस्तियां इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चुप हैं। शबाना आजमी, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, सोनाक्षी सिन्हा और जीनत अमान जैसे कई कलाकार छात्रों के समर्थन में अपनी बात रख चुके हैं। वहीं प्रीति जिंटा और भूमि पेडनेकर ने हिंसा को किसी भी समस्या का समाधान न बताते हुए छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की।