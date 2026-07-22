‘NEET बिकाऊ है’ पोस्टर से घिरे आर माधवन! CJP प्रोटेस्ट पर चुप्पी को लेकर FTII स्टूडेंट्स का बड़ा विरोध

बता दें, वायरल पोस्ट पर कई यूजर्स ने एक्टर को टैग करते हुए सवाल पूछे। किसी ने लिखा, "आप कहां हैं?", तो किसी ने मजाकिया अंदाज में कमेंट की कि वो अभी भी अपने किसी फिल्मी किरदार में व्यस्त हैं। कुछ लोगों ने उनके लंबे समय से बंद बताए जा रहे कार्यालय को लेकर भी चुटकी ली। इसके साथ ही, आर माधवन की फिल्मों 'रंग दे बसंती', '3 इडियट्स' और 'केसरी चैप्टर 2' का जिक्र करते हुए कई यूजर्स ने कहा कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े विषयों पर काम करने वाले एक्टर से लोग सार्वजनिक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। एक्टर अभय वर्मा ने वायरल पोस्ट पर लाइक किया, जबकि एक्टर सोहम मजूमदार ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी, जिससे ये मामला और सुर्खियों में आ गया।